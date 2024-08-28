السيد الصدر يصدر مجموعة توصيات بذكرى وفاة الرسول (ص)

السومرية نيوز -

اصدر زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، مجموعة توصيات بذكرى وفاة الرسول (ص).

وقال السيد الصدر في تدوينة على منصة X وردت لـ السومرية نيوز، "اذا انتهجتم نهج الإمام الحسين (ع) وعشقتموه، فلا بد ان تتهيأوا بكل جوارحكم وبما يليق لاقامة شعائر الله تعالى بذكرى وفاة الرسول سيد الكونين وخاتم النبيين".