المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الاثنين المقبل

السومرية نيوز – محلي

أعلنت محافظات عدة عن تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم الاثنين المقبل.

وقررت محافظة البصرة، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما أعلن مجلس محافظة تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين 2/ 9/ 2024، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية. وأعلن مجلس محافظة عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل لذات المناسبة. كذلك أعلن مجلس محافظة عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية يوم الاثنين المقبل. وأعلن مجلس محافظة تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الاعظم محمد (عليه افضل الصلاة والسلام) باستثناء الدوائر الامنية والخدمية ومديرية تربية لاداء امتحانات الدور الثاني.

