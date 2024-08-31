جامعة بغداد تبحث مع نقابة الصحفيين دعم الأسرة الصحفية لتأسيس كلية الذكاء الاصطناعي

وذكر بيان للنقابة، ورد لـ السومرية نيوز، انه "ناقش رئيس جامعة بهاء إبراهيم كاظم مع نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي دعم وتعاون الأسرة الصحفية لتأسيس كلية للذكاء الاصطناعي في العراق نظرا لأهمية تلك الكلية التي تعد أول كلية تقام في العراق تعنى بهذا الشأن".وبحسب البيان، فإن ذلك "جاء خلال زيارة رئيس جامعة بهاء إبراهيم كاظم لنقابة الصحفيين العراقيين مشيداً بالدور الفاعل للنقابة والأداء المهني والإداري المتميز لها".من جانبه، أشاد نقيب الصحفيين العراقيين "بالدور الفاعل لجامعة كونها من الجامعات الرائدة لما تتمتع به من مكانه متميزة باعتبارها أقدم جامعة في العراق واستعداد النقابة والأسرة الصحفية لدعم إنشاء وتأسيس الكلية وقدم شرحا مفصلا عن طبيعة عمل النقابة وفروعها في المحافظات والمؤسسات الإعلامية التابعة لها".