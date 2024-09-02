ظهروا ببث على "تيك توك".. نقل ضابطين ومنتسب بالداخلية الى الحدود

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بنقل ضابطين ومنتسب بالداخلية الى الحدود كأجراء عقابي بسبب ظهورهم على ببث على تيك توك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية نقل ضباط اثنين برتبة رائد وملازم اول ومنتسب واحد من شرطة الرصافة الى الحدود كأجراء عقابي".



وأشار الى ان "سبب هذه عقوبة هو ظهورهم والتعريف عن أنفسهم ورتبهم في بث على منصة تيك توك".