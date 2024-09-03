المباشرة بصرف مكافئة لهذه الشريحة

السومرية نيوز - محلي

أعلنت هيئة التقاعد العامة، عن المباشرة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين للتقاعد ضمن شهر ايلول الحالي من شريحة العسكريين والمدنيين وقوى الأمن الداخلي.

وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إنه "استكمالاً للخطة التي أطلقتها هيئة التقاعد الوطنية بتبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين، وبدعم مباشر من وزيرة المالية وبمتابعة من رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد ماهر حسين رشيد، تم صرف مكافأة نهاية الخدمة".

واضاف، أن "الهيئة صرفت المكافأة بعد 48 ساعة من استلام أول راتب تقاعدي للموظفين المحالين الى التقاعد ضمن شهر أيلول من العسكريين والمدنيين وقوى الأمن الداخلي"، مشيراً الى أن " عدد القيود بلغ 6763 قيداً".

ودعت الهيئة من تصلهم رسائل على الهواتف الى "مراجعة المصارف ومنافذ الصرف لاستلام مكافأة نهاية الخدمة".