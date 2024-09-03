بشرى سارة لمنتسبي الحشد الشعبي

صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على زيادة تخصيصات هيئة الحشد الشعبي لعام 2024.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء صوت على زيادة تخصيصات هيئة الحشد الشعبي لعام 2024، لضمان تغطية رواتب منتسبي الحشد ومخصصاتهم المالية".