العراق يؤكد على توثيق التعاون بين الدول الإسلامية لمكافحة الفساد

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، ان "القاضي حيدر حنون أكد، خلال لقائه سفير جمهوريَّة أذربيجان بمقر الهيئة، أهميَّة تضافر جهود جميع دول العالم في مواجهة آفة الفساد والتعاون فيما بينها لترسيخ وتعزيز النزاهة"، منوهاً بالاتفاقيتين الأممية والإسلامية، ودورهما في حث الدول المنضوية تحتهما على التعاون وإبداء المساعدة القانونيَّة في مكافحة الفساد".وبحث الطرفان، بحسب البيان، "القضايا المشتركة، وإبرام مذكرة تفاهم في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، مستعرضين بعض القضايا التي يمكن إدراجها في الاجتماع الوزاري الثالث لمُنظَّمة التعاون الإسلامي.".من جانبه، رحَّب سفير جمهوريَّـة أذربيجان نصير ممدوف "بإبرام مذكرة تفاهمٍ بين هيئة النزاهة العراقيَّة ونظيرتها الأذربيجانيَّة، مبدياً تقديم التعاون مع العراق في التصدي للفساد، مشيداً بجهود الهيئة وإنجازاتها على المستويين التحقيقي الردعي والوقائي التوعوي".