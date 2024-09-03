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السيد السيستاني يحدد غرة شهر ربيع الاول
محليات
2024-09-03 | 12:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,969 مشاهدة
حدد مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، غرة ربيع الأول.
وذكر المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "يومَ غدٍ الأربعاء الموافق ( 4 / 9 / 2024م ) هو المكمِّل لشهر صفر الخير ويوم الخميس هو اليوم الأول من أيام شهر ربيع الأول لعام 1446هـ".
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