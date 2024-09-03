السيد السيستاني يحدد غرة شهر ربيع الاول

حدد مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، غرة ربيع الأول.

وذكر المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "يومَ غدٍ الأربعاء الموافق ( 4 / 9 / 2024م ) هو المكمِّل لشهر صفر الخير ويوم الخميس هو اليوم الأول من أيام شهر ربيع الأول لعام 1446ه‍ـ".