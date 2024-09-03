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السيد السيستاني يحدد غرة شهر ربيع الاول

محليات

2024-09-03 | 12:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السيد السيستاني يحدد غرة شهر ربيع الاول
6,969 مشاهدة

حدد مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، غرة ربيع الأول.

وذكر المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "يومَ غدٍ الأربعاء الموافق ( 4 / 9 / 2024م ) هو المكمِّل لشهر صفر الخير ويوم الخميس هو اليوم الأول من أيام شهر ربيع الأول لعام 1446ه‍ـ".
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مكتب

السيستاني

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