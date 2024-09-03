الوقف السني يعلن موعد غرة ربيع الاول

وذكر بيان للديوان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجه الشرعي فإن لجنة تحديد اوائل الاشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن ان يوم غد الاربعاء الموافق 4 ايلول 2024 هو غرة شهر ربيع الاول للعام الهجري 1446".يذكر أن مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، أشار في بيان إلى أن "يومَ غدٍ الأربعاء الموافق ( 4 / 9 / 2024م ) هو المكمِّل لشهر صفر الخير ويوم الخميس هو اليوم الأول من أيام شهر ربيع الأول لعام 1446ه‍ـ".