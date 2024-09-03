‏رئيس مجلس القضاء يوجه بالإفراج عن المعتقلين بتظاهرات المهن الصحية

وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، بالافراج عن جميع المعتقلين من أطباء الأسنان والصيادلة والمهن الصحية.





وقال مصدر مطلع لـ السومرية نيوز ، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان وجه بالإفراج عن جميع المعتقلين من أطباء الأسنان والصيادلة والمهن الصحية".



وفي وقت سابق، تعرض عدد من متظاهري المهن الطبية والصحية، لإصابات وحملة اعتقالات بعد محاولات قوات الشغب تفريق تظاهرة لهم بالقوة أمام وزارة التخطيط وسط العاصمة .يتبع..