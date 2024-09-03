بحوزتهم باجات وعملات نقدية مزورة.. اعتقال 5 متهمين في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز عمليات المشتركة القت القبض على خمسة متهمين ضبط بحوزتهم (باجات مزورة، عملة نقدية فئة "100 دولار امريكي" مزورة، وباج تعريفي عدد 21 بدون تخويل رسمي، و140 خط اتصال، و7 سنويات عجلات مرورية غير اصولية)".وأضافت، ان "عملية الاعتقال جاءت خلال نصب السيطرات المفاجئة (الوقتية) في عدد من مناطق الرصافة"، مشيرة الى انه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".