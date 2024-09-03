مصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير في البصرة

وقال مراسل السومرية، إن حادثا مروريا مروعا وقع بين سيارة صالون وأخرى بيك اب في منطقة حي الأصدقاء على شارع .

وأضاف مراسلنا أن الحصيلة الاولية للحادث وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح.