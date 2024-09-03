في بابل.. اعتقال شبكة متخصصة بتجارة الآثار

وقالت القيادة في بيان، "في إنجاز أمني نوعي، تمكنت أجهزة الأمن في بابل، تحت إشراف قائد شرطة المحافظة اللواء علي كامل الحسناوي، من توجيه ضربة موجعة لعصابات تجارة الآثار".

وأضاف البيان أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة مشتركة من جهاز المخابرات الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة كميناً محكماً أسفر عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين متخصصين في تهريب وبيع الآثار وعثر بحوزة المتهمين على مجموعة قيمة من القطع الأثرية بينها عملات نقدية تعود إلى عصور سابقة".



وتابع "تم تحويل المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة"، مشيرا الى "إحالة المضبوطات الأثرية إلى دائرة الآثار لتقييمها وتوثيقها".