شركة الحفر تلتحق بتظاهرات نفط البصرة والمصافي لإلغاء قرار حكومي

وقال مراسل السومرية نيوز، إن العشرات من موظفي شركة الحفر التحقوا، اليوم، بتظاهرات شركة نفط والمصافي المستمرة في الحقول النفطية.وأضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا بإلغاء قرار رئيس الوزراء الذي ينص على تحويل الشركات النفطية من التمويل الذاتي الى تمويل مركزي.وتابع المراسل، أن المتظاهرين طالبوا أيضا بإلغاء المجالس التحقيقية بحق منسقين التظاهرات.