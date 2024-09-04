طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة.. تصاعد للغبار وارتفاع بالحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الخميس، سيكون الطقس صحواً درجات الحرارة على العموم مقاربة، مدى الرؤية (6-8) كم"، مبينة ان "يوم الجمعة سيكون الطقس صحو، درجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً، مدى الرؤية (8-10) كم".واوضحت، أن " السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً، درجات الحرارة على العموم مقاربة، مدى الرؤية (8-10) كم"، مشيرة ان "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الاحد المقبل، سيكون فيها الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً ، مدى الرؤية (6-8) كم".