السجن 6 سنوات لمدان عن جريمة اختلاس مبالغ مالية في النجف

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان والذي يعمل بصفة مأمور في احدى المستشفيات اقدم على اختلاس مبلغ مالي من خلال تلاعبه بوصولات الجباية (الباصات)".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة ٣١٥ الشق الثاني من قانون العقوبات".