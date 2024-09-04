ضبط نحو 700 ألف قطعة دواء مخالف في الرصافة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فريقا مشتركا من قسم التفتيش والشكاوي في دائرة صحة / الرصافة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط كميات كبيرة جدا من الادوية المخالفة ضمن جانب الرصافة من العاصمة بغداد".وأضافت الوزارة، أن "العملية جرى خلالها ضبط ( 701,509) قطعة دواء مخالف بضمنها (16,800) قطعة أدوية مخدرة في مخزن وهمي ضمن منطقة الكرادة خلال عملية استمرت لتسعة ساعات عمل تم خلالها تحرير محاضر بكافة المواد المضبوطة"٠وأكدت الوزارة على "اتخاذ كافة الاجراءات والتحفظ على المواد المضبوطة وإحالة القائمين على المخزن الوهمي الى الجهات القضائية".