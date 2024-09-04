الصحة تعلن مصادقة الخدمة الاتحادي على تعيينات المجموعة الطبية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بمتابعة من قبل وزير الصحة مع جميع الجهات المعنية، واستنادا الى جداول الموازنة (لعام 2024) والمُصادق عليها من قبل مجلس النواب والواردة الى وزارة الصحة".وأضافت: "صادق مجلس الخدمة الإتحادي على القوائم المرفوعة من قبل وزارة الصحة الخاصة تعيين خريجي الجامعات والكليات والمعاهد الطبية والصحية والتمريضية المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 والبالغ عددهم (29.882) خريجا".وأشارت الوزارة الى انه "سيتم إصدار الاوامر الوزارية بالتعيين مع قوائم الأسماء يوم غد ان شاءالله".