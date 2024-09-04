خلل فني يصيب جهاز نقل حقائب المسافرين بمطار بغداد الدولي

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "خللاً فنياً اصاب جهاز نقل الحقائب للمسافرين داخل الصالة في مطار الدولي، بسبب كثرة المسافرين".وأشار الى ان "فرق الصيانة تعمل على إصلاحه".