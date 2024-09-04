بسبب ادمان والدها.. فتاة تنتحر بمادة الزرنيخ في بغداد

السومرية نيوز –

افاد مصدر امني، بانتحار فتاة بمادة الزرنيخ في بغداد، بسبب ادمان والدها على المخدرات.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "فتاة تبلغ من العمر 15 عاما أقدمت على الانتحار اثر تناولها مادة سامة (الزرنيخ) ضمن منطقة حسينية المعامل في بغداد".

وأضاف ان "ذلك جاء بسبب ادمان والدها على المخدرات وقيامه بتعنيفها"، مشيرا الى انه "تم اعتقال والدها على الفور".