المرور تحدد الأماكن المسموحة والممنوعة لركن سيارات الجماهير في البصرة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بمناسبة المباراة المهمة لمنتخبنا الوطني التي تجري في ملعب جذع النخلة في البصرة، الذي نتمنى لمنتخبنا الوطني التوفيق وحصد النقاط الثلاث في بداية تصفيات كأس العالم.. يرجى الإلتزام بالتعليمات وعدم وقوف المركبات في الشوارع القريبة المؤدية إلى ملعب المباراة".وأضافت المديرية، "تم تهيئة ساحات لوقوف المركبات مؤمنة من قبل الاجهزة الامنية بالتعاون مع مديرية المرور في مكانين، الاول قرب المعهد الفني والثاني قرب المدينة الضوئية".وتابعت المديرية، "يمنع وقوف المركبات على الشارع العام ويتحمل المخالف الإجراءات القانونية بالغرامة او إيداع المركبة في كراج الحجز.. راجين التعاون معنا بالالتزام بالتعليمات والارشادات المرورية".