الحبس الشديد لمدان عن جريمة الرشوة في ذي قار

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية، أن "المدان طالب بمبلغ مالي من اشخاص مقابل حصولهم على اعانة شبكة الحماية الاجتماعية كونه يعمل بصفة باحث اجتماعي".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ الفقرة الثانية/١ واستدلالا بالمادة ١٣٢/ ٣ من قانون العقوبات".