بيئة النجف توجه انذاراً الى وحدة الأمراض الصدرية والتنفسية (صور)

وبحسب بيان لمديرية البيئة نص الإنذار على انه "نظرا لمخالفتكم المادة خامسا من تعليمات إدارة نفايات المؤسسات الصحية رقم ١ لسنة ٢٠١٥ تقرر توجيه انذار لكم بضرورة مراجعة المديرية لغرض ازالة المخالفة خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ وبخلافة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقكم وفق احكام قانون حماية وتحسين البيئة" .وأشارت المديرية الى "الجهود المكثفة التي تبذلها كوادر شعبة البيئة الحضرية وحدة متابعة الانشطة الخدمية من خلال زياراتها الدورية الرقابية الى المؤسسات الصحية بهدف الاهتمام بشكل فعال بملف ادارة النفايات والتخلص منها بالطرق السليمة من أجل حماية وتحسين الواقع البيئي في محافظة كما تنص على ذلك وزارة البيئة العراقية".