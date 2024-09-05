تجدد الاحتجاجات امام مجلس محافظة البصرة (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



تجددت، اليوم الخميس 5 أيلول/ سبتمبر 2024، الاحتجاجات لشريحة الخريجين امام مجلس محافظة للمطالبة بتوفير فرص العمل.





الصور ادناه: ويقول مراسل السومرية ان احتجاجات شريحة الخريجين تجددت صباح اليوم، امام مجلس محافظة للمطالبة بتوفير فرص العمل، مشيرا الى انهم هددوا باستمرار الاحتجاجات امام مجلس محافظة .الصور ادناه:

وتشهد البلاد تزايدًا ملحوظًا في أعداد الخريجين، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة بينهم، مما يجعل الحصول على فرص عمل أمرًا صعبًا للغاية، حتى الذين يتم تعيينهم يجدون أنفسهم يشغلون وظائف تعتبر بمثابة بطانة مقنعة، دون فرصة للتقدم والتطور.



كما أصبحت الدولة غير قادرة على توظيف جميع الخريجين، حيث بات الموظفون في العراق يشكلون أعدادًا هائلة ويستنزفون الميزانية العامة دون إضافة قيمة ملموسة للمجتمع، في ظل التدهور الكبير في القطاع الخاص جرّاء غياب الخطط الحكومية للارتقاء به.