السومرية تنشر أسماء الحجاج الفائزين في 9 محافظات للسنوات الثلاث المقبلة

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم الأربعاء، أسماء الحجاج الفائزين بقرعة الحج في تسع محافظات للسنة 2025، 2026، و2027.







واجرت الهيئة العليا للحج والعمرة قرعة الحج الخاصة بجميع المحافظات العراقية ماعدا محافظة .

وأكدت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "أجرت قرعة الحج لجميع المحافظات العراقية للأعوام 2025، 2026، و2027،" مشيرة إلى، أن "محافظة ستخضع لقرعة خاصة ستجرى في الأسبوع المقبل".



وأوضحت الهيئة، أنه "تم إرسال وفودا رفيعة المستوى تضم وكلاء ومديرين عامين وكوادر متخصصة من موظفيها إلى مكاتبها في المحافظات المختلفة لإجراء القرعة الإلكترونية على المتقدمين".



كما أشرفت على إجراء القرعة مجموعة من القضاة من مجلس القضاء الأعلى، وممثلين عن رئاسة الوزراء، ومجلسي النواب والمحافظات، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية والدينية.



وأكدت الهيئة، على إستخدام برنامجا إلكترونيا متقدما، تم التصديق عليه من قبل الجامعة التكنولوجية، لضمان الشفافية والعدالة في عملية القرعة بين جميع المتقدمين.

ادناه أسماء الفائزين:

