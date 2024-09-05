حكم قضائي جديد بحق "زيد الطالقاني" (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



اصدرت محكمة جنح النجف، اليوم الخميس، حكما جديدا بحق مدير مركز الرافدين للحوار "زيد الطالقاني".





وأضافت الوثيقة أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 432 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل". وبحسب وثيقة حصلت السومرية نيوز عليها، فان محكمة جنح أصدرت حكماً على مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني بالحبس عاماً واحداً بعد شكوى تقدمت بها ضده الناشطة هديل عدنان ضاحي.وأضافت الوثيقة أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 432 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وكان القضاء العراقي قد أصدر في الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري، حكماً يقضي بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق مدير مركز "الرافدين" للحوار رئيس حزب "شمس" زيد الطالقاني لإدانته بالإساءة للمرجعية العليا في الاشرف.



وكان الطالقاني قد سلم نفسه الى محكمة تحقيق النجف، في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي.



وفي 19 آب الماضي، داهمت قوة من وحدة العمليات الخاصة (سوات) مقر مركز الرافدين للحوار في لاعتقال رئيسه زيد الطالقاني، وقامت بمصادرة الأسلحة وأخرجت أفراد الحماية، لكن الطالقاني لم يكن متواجدًا أثناء المداهمة.



وصدر عن محكمة تحقيق النجف، أمر قبض بحق الطالقاني وفقًا للمادة 430 من قانون العقوبات العراقي، بناءً على شكوى من نائب رئيس مجلس المحافظة، غيث أبو شبع، الذي تعرض للتهديد من الطالقاني.