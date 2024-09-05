التربية توجه بالدوام يومي الجمعة والسبت لتسليم الكتب المدرسية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري المديريات العامة كافة بضرورة الإسراع في إرسال الآليات الى المخازن المركزية واستلام الكتب بشكل فوري للشروع بتوزيعها على الإدارات المدرسية وذلك خلال زيارته التفقدية الى المخازن المركزية واطلاعه على واقع التسليم".وأضافت: "فيما توعد الجبوري المديرية المتلكئة من الاستلام بعقوبات إدارية صارمة مؤكدا أهمية هذا الموضوع المرتبط بمصير الطلبة الدراسي، جاعلا من يومي الجمعة والسبت دواما رسميا حتى الانتهاء من استلام اخر كتاب مدرسي من مخازن الوزارة الى الادارات المدرسية خلال نهاية الأسبوع المقبل".