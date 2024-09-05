بحوزتهم 600 دولار امريكي مزورة وهواتف.. اعتقال 3 متهمين في مطعم ببغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "صاحب مطعم في شارع فلسطين، أخبر مفارز الشرطة بوجود اشخاص يتعاملون بالعملة الاجنبية (الدولار)، وعلى الفور تم التوجه الى المطعم وتم القاء القبض على (٣) متهمين وهم كل من، وضبط بحوزتهم مبلغ (600) دولار امريكي مزورة وهواتف".وأضاف، انه "تم القبض عليهم وتسليمهم الى مركز شرطة القناة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".