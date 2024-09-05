اصابة 3 اشخاص بنزاع عشائري شرقي بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باصابة 3 اشخاص بنزاع عشائري شرقي .



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "اصيب ٣ اشخاص كحصيلة اولية نتيجة نزاع عشائري بين عشيرتين مستخدم فيها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن شارع الزاملي شرق العاصمة".



واضاف، ان "قوة امنية ذهبت الى مكان الحادث في محاولة للسيطرة على الموقف".