وفاة عامل باكستاني داخل شركة في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن " عاملا باكستانيا يعمل في شركة لبيع السيارات توفي داخل مقر الشركة ضمن منطقة الجادرية".

وأضاف المصدر أنه "تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي"، مشيرا الى أن "المعلومات تشير الى ان الوفاة طبيعية".