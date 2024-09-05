تسجيل حالتي انتحار في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فتاة انتحرت بسكب مادة النفط واضرمت النيران بجسدها بعد صعودها على سطح المنزل ضمن منطقة حي اور".

وأضاف المصدر أن "امرأة انتحرت باسلوب شنق نفسها مستخدمة قطعة قماش معلقة بمروحة الغرفة داخل منزلها ضمن منطقة المعالف".