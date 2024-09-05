بغداد.. القبض على 15 متسولا في الرصافة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موقف المتسولين والمشردين لقاطع الرصافة لهذا اليوم هو (15) متسولا".

وأضاف المصدر أن "المتسولين كانوا موزعين، في مديرية نجدة الرصافة (11) متسولا و⁠قسم شرطة الاعظمية (2) متسولين، و⁠قسم شرطة المدائن (2) متسولين"، مشيرا الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وايداعهم التوقيف".