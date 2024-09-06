هل ستعود نصف درجة الغليان إلى العراق؟

السومرية نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد السبت.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اعلى درجة حرارة متوقع تسجيلها يوم غد السبت هي 47 مئوية في ميسان، تليها 46 مئوية في محافظات وذي قار والبصرة، اما ستسجل يوم غد حرارة 43 مئوية".

وأضافت ان "محافظة ستسجل اقل حرارة بين المحافظات بواقع 38 مئوية والسليمانية ستسجل 39 مئوية".