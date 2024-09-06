خزين العراق المائي حاليًا.. أقل بـ65% من عام الفيضان وأعلى بـ140% من عام الجفاف

وبالرغم من تسرب معلومات وتقديرات كانت تشير الى وصول الخزين المائي في العراق الى اكثر من 20 مليار متر مكعب بعد الشتاء الماضي وتساقط الامطار الغزيرة، الا ان وزير الموارد حسم الجدل بالقول ان الخزين المائي حاليا يبلغ 17 مليار متر مكعب، ارتفاعا من 7 مليار متر مكعب هو حجم الخزين المائي الأدنى والذي تم تسجيله العام الماضي.هذا الرقم يطرح تساؤلات عما اذا كانت التقديرات السابقة للجان الزراعة والمياه النيابية غير دقيقة، ام ان الخزين بالفعل وصل الى 20 مليار متر مكعب لكنه انخفض مجددًا وفقد العراق هذا الصيف 3 مليار متر مكعب ولا سيما بسبب التبخر.لكن بالعموم، وجود 17 مليار متر مكعب، مع قرب بدء موسم الامطار، يوحي الى إمكانية ارتفاع الخزين الى مستويات اكبر حتى انتهاء الشتاء في ربيع العام المقبل.وبلوغ الخزين 17 مليار متر مكعب، هو أفضل خزين منذ 3 سنوات، لكنه اقل من الخزين المتحقق في موسم الفيضان للاعوام 2019 و2020 و2021، لكنه بذات الوقت افضل من خزين أعوام 2018 و2017.قياسا بالعام الماضي، فأن الخزين المائي حاليا اكبر بنسبة 140% من العام الماضي، وكذلك اكبر بنسبة 52% من خزين عام 2022 والذي بلغ حينها 11.5 مليار متر مكعب.الا انه اقل من خزين 2021 بنسبة 35% والذي بلغ حينها اكثر من 26 مليار متر مكعب، ويعادل كذلك اقل بـ60% عن خزين عام 2020 والذي بلغ حينها 44 مليار متر مكعب، واقل بـ65% عن خزين عام 2019 والذي بلغ حينها اكثر من 50 مليار متر مكعب.ويعد الخزين المائي حاليا افضل حتى من أعوام 2018 و2017، حيث كان الخزين المائي عام 2017 يبلغ اكثر من 14 مليار متر مكعب، في حين بعام 2018 بلغ 10 مليار متر مكعب فقط، قبل ان يأتي الموسم الفيضاني عام 2019 والذي رفع الخزين لمستويات تاريخية بلغت اكثر من 50 مليار متر مكعب.وعمومًا، في حال كان الموسم المطري القادم جيدًا من المتوقع صعود الخزين لاكثر من 25 مليار متر مكعب، وبذلك سيكون الخزين المائي في العراق بأفضل حالاته منذ عام 2020 أي الأفضل منذ 5 سنوات.