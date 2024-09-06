بفوائد 2 بالمئة.. قروض لهذه الفئة

السومرية نيوز - محلي

أعلنت وزارة الزراعة، عن قرب الإعلان عن قروض الفلاحين والمزارعين، فيما أشارت الى أن نسبة الفوائد 2 بالمئة.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخزعلي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "الوزارة تسعى باتجاه إطلاق قروض الفلاحين والمزارعين من المصرف الزراعي عن طريق التخصيصات الخاصة بالوزارة"، لافتاً الى أن "هناك قروضاً زراعية من المصرف الزراعي عبر مبادرة البنك المركزي، إلا أن نسبة الفوائد عليها عالية نسبياً".

وأوضح أن "وزارة الزراعة تسعى باتجاه إعادة إحياء تلك القروض ضمن تخصيصاتها"، منوهاً بأن "نسبة أرباح القروض الهامشية 2 بالمئة وغير تراكمية".

وتابع أنه "من المؤمل الإعلان عن هذه القروض في الفترة القليلة المقبلة".