مخالفين لشروط الاقامة.. اعتقال 19 اجنبياً في كربلاء

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في اطار الجهود المشتركة لقيادة شرطة محافظة المقدسة بالتعاون مع الإجهزة الامنية ،تمكن قسم الشرطة العربية والدولية في قيادة الشرطة بالتعاون مع مديرية الاستخبارات وقسم الأمن السياحي ومديرية شؤون الإقامة وجهاز المخابرات الوطني العراقي من حجز (19) مخالف من جنسيات اجنبية".واضافت، انه "تم حجزهم لمخالفتهم لشروط الإقامة وبعضهم لايحمل جوازت سفر حيث أنهم من العمالة الأجنبية في المدينة وأحيلوا إلى قسم الإبعاد لأكمال الاجراءات اللازمة بحقهم وفق السياقات القانونية".