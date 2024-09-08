كم يبلغ عدد سكان العراق حاليا؟

السومرية نيوز – محلي

كشفت وزارة التخطيط، النسبة التقديرية لسكان البلد، في وقت يستعد العراق لإجراء التعداد السكاني.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحافية، إن "النسبة التقديرية لسكان البلد تقدَّر بنحو 43 مليون نسمة، وذلك وفقاً لتقديرات العام الماضي 2023".

وأضاف أن "نسبة الرجال في البلد تبلغ 50.5 في المائة، بينما تبلغ نسبة النساء 49.5 في المائة، من مجموع سكان البلد".

وأشار الهنداوي إلى أن "وزارة التخطيط مستعدة، وبجهودها الفنية الكاملة، لغرض إجراء التعداد العام للسكان في تشرين المقبل".

وكان الهنداوي قال لصحيفة الشرق الأوسط في وقت سابق، إن "التعداد ذو طبيعة تنموية خالصة، ولا يستهدف معرفة التركيبة السكانية القومية أو الطائفية، وتخلو الاستمارة المحدّدة لمعلومات المواطنين من ذِكر هاتين الصفتين، لكنها تأخذ بالاعتبار ديانة الأشخاص".

وأضاف أن "ما تفكّر فيه الدولة ليس عدد المواطنين العرب أو الأكراد، إنما يهمها أن تعرف أوضاع هؤلاء المالية والمعيشية والاجتماعية، لتكون قادرة على معالجتها".