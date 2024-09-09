نشر رادارات لتحديد السرعة في صلاح الدين (صور)

وقال إعلام المرور في بيان، "زار مدير المرور العام اللواء رعد مهدي عبد الصاحب اليوم أقضية الدجيل وبلد وسامراء وكان في استقباله العميد أحمد صالح روضان مدير مرور محافظة واطلع على الاجراءات والاستعدادات المتخذة لزيارة الإمامين (علي الهادي والحسن العسكري عليهما السلام).

وأضاف البيان أن مدير المرور العامة "اشرف على نصب رادارات السرعة الثابتة والمتحركة على الطريق العام من سيطرة الشيخ ابراهيم الى قضاء سامراء المقدسة".

ونقل البيان عبد الصاحب تأكيده على "بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الزائرين وسلامة وصولهم وتقديم افضل الخدمات"، داعيا سالكي هذا الطريق الى "الالتزام بالعلامات المرورية التي ترشد إلى الالتزام بالسرعة المقررة لتجنب وقوع الحوادث المرورية وبخلافه سوف يتعرض للمحاسبة وفرض غرامة على كل مخالف علما أن غرامة تجاوز السرعة المقررة هي 200 ألف دينار".