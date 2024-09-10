صدور حكم ثالث على الطالقاني

السومرية نيوز – محلي

أصدرت محكمة جنايات النجف، حكما ثالثا على مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني.

وذكر مصدر قضائي لـ السومرية نيوز، ان "محكمة جنايات أصدرت حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق الطالقاني و متهم آخر وفق أحكام المادة 243 وبدلالة المادة 295/ 1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وكان القضاء العراقي قد أصدر أول حكم بحق الطالقاني في الأول من أيلول الجاري، بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة.

وأما الحكم الثاني فقد صدر في الخامس من الشهر ذاته، فقد قضت محكمة جنح بالحبس عاماً واحداً بحق الطالقاني بعد شكوى تقدمت بها ضده الناشطة "هديل ضاحي".