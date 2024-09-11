عمليات كشف وفحص اشعاعي في منفذ المنذرية الحدودي.. ما القصة؟

مدير الرقابة الاشعاعية في الهيأة عز الدين غيدان قال في بيان ورد للسومرية نيوز، فرق التفتيش الرقابي التابعة الى قسم اجازات استيراد ونقل المواد النووية والاشعاعية في المديرية قامت بإجراءات الكشف الاشعاعي وقياس معدل الجرع الاشعاعية لمواد مشعة تستخدم في العلاج والتشخيص الاشعاعي عبر منفذ المنذرية الحدودي، والمستوردة لصالح مستشفى امير المؤمنين في محافظة ومؤسسة وارث في محافظة كربلاء المقدسة.وأكد بان نتائج الكشف الاشعاعي والاشراف الرقابي كانت مطابقة لإجازات الاستيراد والنقل الصادر من الهيأة وكانت جميع القراءات ضمن الحدود الطبيعة المسموح بها.