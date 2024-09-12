العراق يجري مباحثات مع شركات قطرية وبحرينية لإنشاء كابلات تحت البحر

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الكابلات، تتألف من 24 زوجاً، ستعزز بشكل كبير قدرة على التواصل الدولي من خلال الاتصال بأكثر من 200 تحت البحر عالمي، من عبر الخليج والفاو، وصولاً إلى أوروبا".وأكدت، "أهمية هذا المشروع في تعزيز الموقع الجغرافي للعراق كمركز رئيسي لحركة البيانات الدولية، مما يجعله بديلاً تنافسياً لقناة السويس وجاذباً للمستثمرين العالميين".في سياق آخر، اجتمعت الياسري، مع كبار المسؤولين من بتلكو البحرينية لاستكشاف إمكانيات الشراكات في مجال الاتصالات والكابلات تحت البحر.وبحسب بيان رسمي، "ركزت المناقشات على الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للعراق لنقل البيانات الدولية، مما يعزز من مكانة كمسار رئيسي لحركة البيانات إلى أوروبا".وأشارت إلى "إمكانية في تأمين النقل، مما قد يجعله بديلاً تنافسياً للممرات الاتصالية الإقليمية الأخرى".