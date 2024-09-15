اقترف جريمة "الرشوة".. الحبس الشديد لمدير مركز كمرك منفذ الشيب بميسان

وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "اصدرت المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرار حكمٍ حضوريّاً بحق مُدير مركز گمرك المدنيّ في منفذ الشيب الحدوديّ يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وغرامة ماليَّة مُقدارُها مليونا دينارٍ؛ لمُخالفته واجباته الوظيفيَّة من خلال تقاضيه مبلغ رشوةٍ لقاء تسهيل دخول المواد الإنشائيَّة والغذائيَّة بطريقةٍ مُخالفةٍ للقانون للمُحافظة".وأضاف إنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليهما حضورياً بالحبس الشديد؛ وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) من قانون العقوبات، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة؛ للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة".وكانت الهيئة قد أعلنت في الخامس والعشرين من أيار الماضي تمكُّنها من على مدير مركز كمرك منفذ الشيب الحدودي في متلبساً بالرشوة أثناء تسلمه (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ؛ مقابل تسهيل دخول موادّ ممنوعةٍ.