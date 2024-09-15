بعد طلب السيد الصدر.. سرايا السلام تطرد عددا من المنتمين لـ "أزهريون" (وثيقة)

وقالت سرايا السلام في وثيقة اطلعت عليها السومرية نيوز، انه "بالنظر لإنتماء الذوات المدرجة أسمائهم أدناه إلى ميلـ.ـشيا أزهريون تقرر طردهم من تشكيلات سرايا السلام وعلى جميع أفراد سرايا السلام مقاطعتهم وعدم التعامل معهم مطلقاً، وهم كل من:-١- حازم نهير دفار٢- فاضل زغير٣- وليد غانم هنيدي٤- حسن فليح رشيد".