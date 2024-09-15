من هي العراقية الحاصلة على لقب افضل طبيبة في الولايات المتحدة؟

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حصلت الطبيبة نور امين رومي على لقب افضل طبيبة في المتحدة الأميركية واليت تم اختيارها من بين مليون و660 الف طبيب ممارس في 50 ولاية أمريكية.

من هي نور امين الرومي

نور أمين رومي هي طبيبة عراقية أمريكية، كانت قد اختيرت أفضل طبيبة من قبل الدولية لكبار المتخصصين (IAOTP) لقيادتها المتميزة والتزامها بقطاع الرعاية الصحية في المتحدة.

رومي هي عراقية من الديانة المندائية، ولدت وعاشت ودرست في كلية الطب بجامعة وتخرجت عام 1981، وانهت اقامتها قبل الحصول على الدبلوم في اختصاص (النسائية والتوليد)، ونجحت بتفوق في دراسة الدبلوم.

وهاجرت عائلة الطبيبة نور رومي من عام 1990 الى المتحدة، عندما وصلت للولايات المتحدة واجهت صعوبات، خاضت امتحانات واختبارات عديدة اجتازتها بتفوق كون كلية الطب بجامعة بغداد، اسسها الطبيب الانكليزي سندرسن باشا، الذي كان طبيبا للملك في العراق، تتبع منهاج ونظام دراسي انكليزي بحت، وهذا النظام يعتمد على الطب السريري، وبدأت مسيرتها مع الطب في اميركا، وانشغلت بدراسة تكنولوجيا الطب وهكذا جمعت بين الطب السريري والتكنولوجيا الطبية تتفوق بها المتحدة.

وأمضت أكثر من أربعة عقود من الخبرة في الطب الباطني، أثبتت الدكتورة رومي نفسها كخبيرة استثنائية في هذا المجا وهي حاصلة على شهادة البورد في: الطب الباطني، صحة المرأة، الطب الرئوي، وطب القلب والأوعية الدموية.

وعلى الرغم من انضمام الدكتورة رومي إلى قسم الطب الباطني لدى مؤسسة إيمرسون (Emerson) التابع لمستشفى Emerson فيكونكورد، نيويورك، Concord مؤخرا، إلا أنها تتمتع بخبرة عشرين عاما في مجال الرعاية الأولية في (Concor) كونكورد. تتقن اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

والدكتورة نور أمين رومي، طبيبة في مستشفى إيمرسون، الحاصلة على شهادة البورد في الطب الباطني ومرخص لها بمزاولة المهنة في ولاية (ماساتشوستس).

وكانت مؤسسة «Marquis Who,s Who in America قد اختارت الطبيبة نور الرومي، كأفضل طبيبة في اختصاصها حيث أُدرج اسمها في جميع مجلدات السيرة الذاتية للموسوعة.

والرابطة الدولية لكبار المتخصصين (IAOTP)، أوضحت قائلة: "طوال مسيرتها المهنية اللامعة، حصلت الدكتورة نور أمين رومي على العديد من الجوائز والأوسمة لأدوارها المتميزة والتزامها بالمجال الطبي"، منبهة الى انه "سيتم ظهورها، اعتبارها من هذا العام في مجلة (Top Industry Professionals) ومجلة (Top Industry Professionals)، وهي مجلات متخصصة في العلوم الطبية".

وكُرمت كأفضل طبيبة من قبل الدولية لكبار المحترفين (IAOTP) في حفل توزيع الجوائز السنوي.

وشغلت منذ عام 2018 منصب رئيسة جمعية المهنيين الطبيين المندائيين، وهي مجموعة من الأطباء الذين يتبعون الديانة المندائية يعد موطنها الاصلي.