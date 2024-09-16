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انقاذ 20 شخصا بعد اندلاع حريق في أحد فنادق كربلاء

محليات

2024-09-16 | 06:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
انقاذ 20 شخصا بعد اندلاع حريق في أحد فنادق كربلاء
808 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

أفاد مصدر محلي في محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، بأن الدفاع المدني انقذ 20 شخصا بعد اندلاع حريق في أحد فناد المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني في كربلاء تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل فندق بشارع السدرة ضمن المدينة القديمة".

وأضاف المصدر، أن "الدفاع المدني تمكن من إخلاء جميع النزلاء وتم إنقاذ أكثر من 20 نزيلا من النيران"، لافتا الى ان "التحقيق مازال مستمرا في معرفة أسباب الحريق".
 
 

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