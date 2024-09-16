انقاذ 20 شخصا بعد اندلاع حريق في أحد فنادق كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني في تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل فندق بشارع السدرة ضمن المدينة القديمة".وأضاف المصدر، أن "الدفاع المدني تمكن من إخلاء جميع النزلاء وتم إنقاذ أكثر من 20 نزيلا من النيران"، لافتا الى ان "التحقيق مازال مستمرا في معرفة أسباب الحريق".