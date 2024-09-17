بالفيديو.. افعى في صالة ولادة مستشفى بالناصرية

نيوز – محلي

تنشر وكالة نيوز، مقطع فيديو لافعى في صالة ولادة مستشفى بالناصرية.

وتناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع الفيديو للافعى وقالوا انها داخل صالة الولادة في مستشفى بنت الهدى بالمدينة.