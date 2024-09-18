العراق يدخل بموسم الأمطار: لا موجات حر شديدة بعد اليوم

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " طقس ليوم غد الخميس سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر في الاقسام الشمالية من بينما يكون صحو في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة على العموم مقاربة في الشمالية، مدى الرؤية (6-8) كم".

وأضافت، أن "طقس يوم الجمعة سيكون في غائم جزئي الى غائم مع زخات مطر تكون رعدية احيانا بينما يكون صحو مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، درجات الحرارة مقاربة في وترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مدى الرؤية (6-8) كم".وبينت الهيئة، أن " السبت سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحو في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة مقاربة، مدى الرؤية"، مشيرة الى ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم ، درجات الحرارة مقاربة ، مدى الرؤية (6-8) كم".