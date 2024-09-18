توضيح رسمي.. ما هي حقيقة إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها؟

– محلي

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، توضيحا حول الانباء التي نشرت بشأن إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها.

وذكرت الأمانة العامة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في إطار التزام بتطبيق أعلى معايير الشفافية وحماية المال العام، نؤكد أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها غير دقيق".

وأضافت "نود أن نوضح النقاط التالية لتصحيح المعلومة:

1. لم يصدر عن أو أي قرار بإيقاف بيع العقارات العائدة للجهات الحكومية كافة إلى منتسبيها، وأن الإجراءات المتعلقة ببيع العقارات تسير على وفق القوانين المعمول بها وقرارات ذات الصلة، بما يحفظ حقوق الموظفين ويمكّنهم من الاستفادة من هذه الأصول وفق الضوابط القانونية.

2. إن التوجيه الصادر من مجلس الوزراء، والذي ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المرقم بالعدد (29830) بتأريخ 27 حزيران 2024، يتعلق بقطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة فقط، الغرض من التوجيه هو التأكد من آلية تحديد قيمة الأرض لضمان الحفاظ على المال العام.

3. في إطار الحرص على تطبيق مبدأ المالية، تم تشكيل لجنة لدراسة استثناء موظفي وديوان الرقابة المالية الاتحادي/ رقابة المقدسة من شرط المزايدة، حيث أن اللجنة أنهت أعمالها ووضعت معالجات تضمن حماية المال العام، بما لا يضر بموظفي وزارة الزراعة، وستُستكمل إجراءات نقل الملكية إلى الموظفين على وفق القانون والتوصيات المصادق عليها من قبل بقراره رقم (24673 لسنة 2024).

4. إن برئاسة مجلس الوزراء، تعمل بشكل مستمر على حماية المال العام وضمان حقوق الموظفين وفق التشريعات النافذة، وأن عملية إعادة تقييم أسعار العقارات الحكومية تأتي في إطار السعي لتحقيق والمصلحة العامة، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول الحكومية بما يعود بالنفع على الجميع.

وأكدت "اهتمام بموظفي الدولة، في إطار التزامه الراسخ بتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق الموظفين"، لافتة الى ان "الحكومة تواصل جهودها لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة للجميع، بما ينسجم مع محاور البرنامج الحكومي".