فتح طرق حدودية على الشريط العراقي الايراني

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن فتح طرق حدودية محاذية لنقطة الصفر الحدودية على الشريط الحدودي العراقي الايراني.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية العميد مقداد ميري، في بيان إن "اعمال الجهد الهندسي في قيادة قوات الحدود تستمر في فتح طرق حدودية محاذية لنقطة الصفر الحدودية على الشريط الحدودي العراقي الايراني ضمن قاطع الاولى في محافظة السليمانية".

وأضاف ميري "يتم العمل وسط طبيعة جغرافية شديدة التضاريس فضلاً عن الظروف الجوية الصعبة".

ولفت ميري الى أن "هذه الجهود تاتي تمهيداً لاكمال منظومة التحصينات من بناء للمخافر ونصب لابراج المراقبة الكونكريتية والكاميرات الحرارية، والتي تسهم بشكل كبير في الحد من عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود".