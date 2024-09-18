ضوابط تسهيل تنفيذ قانون الملاك

نيوز – محلي

أعلنت المالية، الأربعاء، عن إصدار ضوابط تسهيل تنفيذ .

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم اصدار ضوابط تسهيل تنفيذ قانون رقم 19 لسنة 2024 ( قانون الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960)".

